Ukraine-News Trump macht auch Biden und Selenskyj für den Krieg verantwortlich

Ukrainischen Kampfdrohnen haben in der Nacht die westrussische Stadt Kursk angegriffen. "Kursk wurde über Nacht massiv angegriffen", teilte die Verwaltung der Region Kursk mit. Eine 85 Jahre alte Frau sei getötet und neun Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister von Kursk, Sergej Kolijarow, erklärte, ein mehrstöckiges Gebäude sei getroffen worden und mehrere Wohnungen hätten gebrannt. Die Bewohner seien in eine Schule gebracht worden. Auf dem Nachrichtendienst Telegram meldeten Nutzer in der Nacht etwa 20 Explosionen in der Stadt Kursk und zeigten dazu Fotos von einem mehrstöckigen Wohnhaus, das zu brennen schien. (Quellen: dpa, AFP)