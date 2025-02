Ukraine-News Trump kündigt Treffen mit Selenskyj am Freitag an

18:54 Uhr | Trump schließt Nato-Beitritt der Ukraine aus

US-Präsident Donald Trump hat einen Nato-Beitritt der Ukraine ausgeschlossen. "Ich kann euch sagen, dass ihr die Nato vergessen könnt", sagte Trump bei einer Kabinettssitzung auf die Frage einer Journalistin zum russischen Angriffskrieg und Zugeständnissen der Ukraine. Die Debatte über den Betritt in das Verteidigungsbündnis sei "wahrscheinlich der Grund gewesen, warum die ganze Sache angefangen hat", so Trump mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Die Ukraine strebt mit Nachdruck in die Nato. Sie verteidigt sich seit drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion.

18:54 Uhr | Trump bestätigt Treffen mit Selenskyj am Freitag – Abkommen soll unterzeichnet werden

Laut US-Präsident Donald Trump wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Washington eine Vereinbarung unterzeichnen, die seltene Erden "und andere Themen" umfasse, erklärte der Republikaner am Rande eines Kabinettstreffens im Weißen Haus. Trump hatte den Besuch Selenskyjs bereits einen Tag zuvor angedeutet, jedoch hatte dieser erklärt, dass eine Reise in die USA bisher nicht abgesprochen sei. Jetzt erklärte Trump: "Das Treffen ist nun bestätigt."

18:01 Uhr | Ukrainische Armee spricht von Gegenoffensive bei Pokrowsk

Die ukrainische Armee meldet eine erfolgreiche Gegenoffensive in der Nähe der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk. Nach eigenen Angaben haben Fallschirmjäger die Ortschaft Kotlyne, unweit von Pokrowsk, eingenommen, teilte die Sitscheslawsky-Brigade am Mittwoch auf Facebook mit. Laut dem der ukrainischen Armee nahestehenden Online-Portal „DeepState“ befand sich Kotlyne seit Ende Januar unter russischer Kontrolle, wurde nun aber zurückerobert. Russland hat die Eroberung Kotlynes bislang nicht vermeldet.

17:44 Uhr | Selenskyj schließt Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Waffenstillstand ohne Sicherheitsgarantien für sein von Russland angegriffenes Land abgelehnt. "Wir müssen alle begreifen, dass es keine Einstellung des Feuers geben wird, wenn die Ukraine keine Sicherheitsgarantien hat", sagte das Staatsoberhaupt bei einer Pressekonferenz in Kiew. Der Krieg werde nur enden, wenn es die Gewissheit gebe, dass er "morgen nicht erneut beginnt", so Selenskyj. Das werde er auch bei einem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump ansprechen.

17:04 Uhr | Selenskyj: Ukraine unterzeichnet vorerst nur Rahmenabkommen