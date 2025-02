Ukraine-News Trump und Starmer diskutieren Ukraine-Strategie

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut Interfax zu Gespächen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Im Mittelpunkt des Treffens steht ein Rahmenabkommen zur Schaffung eines gemeinsamen Wiederaufbaufonds, in den Einnahmen aus der Erschließung ukrainischer Rohstoffvorkommen fließen sollen. Finanzielle Details sind noch offen und sollen in einem separaten Vertrag geregelt werden.