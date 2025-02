Ukraine-News Trump: Waffenruhe in der Ukraine kommt "bald" oder "gar nicht"

US-Präsident Donald Trump hat mit Blick auf ein Kriegs-Ende in der Ukraine zur Eile gemahnt. Nach einem Gespräch mit dem britischen Premier Keir Starmer in Washington sagt er, eine Waffenruhe werde entweder ziemlich bald erzielt oder gar nicht. "Ich denke, wir haben viele Fortschritte gemacht und es geht ziemlich schnell voran", sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Starmer hingegen warnte, ein Frieden dürfe "den Aggressor nicht belohnen", da dies andere autoritäre Regime wie den Iran ermutigen könnte. Er betonte, dass eine langfristige Lösung US-Sicherheitszusagen erfordere. Trump sprach sich erneut für höhere Verteidigungsausgaben der NATO-Partner aus. "In vielen Fällen wären vier oder fünf Prozent des BIP angebracht", sagte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist laut Interfax zu Gespächen mit US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Im Mittelpunkt des Treffens steht ein Rahmenabkommen zur Schaffung eines gemeinsamen Wiederaufbaufonds, in den Einnahmen aus der Erschließung ukrainischer Rohstoffvorkommen fließen sollen. Finanzielle Details sind noch offen und sollen in einem separaten Vertrag geregelt werden.