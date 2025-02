US-Präsident Donald Trump will sich "wahrscheinlich" noch vor Monatsende mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Das sagte er in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Nach den Gesprächen zwischen US- und russischen Vertretern in Riad sei er "zuversichtlicher" über eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs.