Ukraine-News USA unterstützen Ukraine mit neuer Militärhilfe

Bei einem massiven russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Großstadt Charkiw sind nach offiziellen Angaben fast 50 Menschen verletzt worden - darunter auch ein elfjähriges Kind. Das teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow über den Nachrichtendienst Telegram mit. Getroffen wurden laut ersten Berichten zwölf Orte in vier Stadtbezirken. Dabei kam es demnach zu Bränden; Wohnhäuser, zivile Infrastruktur und Fahrzeuge wurden beschädigt.

Auch in anderen Teilen der Ukraine gab es laut Behörden Luftangriffe: In Kupjansk wurde ein Mann getötet, mehrere Wohnhäuser wurden zerstört. In Sumy wurden bei dem Einschlag zweier Lenkbomben zwei Menschen verletzt. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. (Quelle: AFP, dpa)