Ukraine-News USA treiben Ukraine-Verhandlungen voran

Eine US-Delegation unter Außenminister Marco Rubio plant ein Treffen mit russischen und ukrainischen Unterhändlern in Saudi-Arabien. Laut US-Regierungskreisen werden auch Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz und Nahost-Sondergesandter Steve Witkoff anreisen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Das Treffen folgt auf ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, in dem Trump eine "unverzügliche" Aufnahme von Verhandlungen zur Ukraine vereinbarte. Zudem stellte er ein persönliches Treffen mit Putin in Saudi-Arabien in Aussicht.