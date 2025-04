Ukraine-News USA schlagen umstrittenen Friedensplan für Ukraine vor

02:08 Uhr | Medienbericht: USA schlagen weitreichenden Friedensplan für Ukraine-Konflikt vor

Die US-Regierung hat einem Bericht des Nachrichtendienstes Axios zufolge einen Friedensrahmen vorgeschlagen, der Russland die Kontrolle über fast alle seit 2022 besetzten ukrainischen Gebiete faktisch zugesteht. Der Plan sei vergangene Woche vorgelegt worden und stütze sich auf Informationen aus direkten Quellen, so Axios. Demnach sieht der Vorschlag vor, dass die USA die seit 2014 gegen Russland verhängten Sanktionen aufheben würden.

Im Gegenzug soll ein kleiner Teil des von Russland besetzten Gebiets in der Region Charkiw an die Ukraine zurückgegeben werden. Das Kernkraftwerk Saporischschja würde laut Bericht als ukrainisches Territorium anerkannt, aber unter US-Verwaltung gestellt. Die dort produzierte Energie solle sowohl an die Ukraine als auch an Russland geliefert werden. Eine offizielle Reaktion auf den Vorschlag wird laut Axios für Mittwoch erwartet. Weder aus Kiew noch aus Moskau gab es bislang Stellungnahmen. (Quelle: Reuters)

01:12 Uhr | USA und Russland sollen neue Vorschläge zur Beilegung des Ukraine-Kriegs gemacht haben

Die US-Regierung hat der Ukraine laut einem Bericht der Washington Post vorgeschlagen, die Annexion der Krim durch Russland anzuerkennen und die derzeitige Frontlinie einzufrieren. Ziel sei es, eine Grundlage für mögliche Verhandlungen zu schaffen. Die Vorschläge seien vergangene Woche bei einem Treffen in Paris präsentiert worden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen. Offizielle Reaktionen aus Washington oder Kiew gibt es bislang nicht.

Auch aus Moskau kommen laut Financial Times neue Signale. Russlands Präsident Wladimir Putin soll angeboten haben, die Invasion entlang der aktuellen Frontlinie zu stoppen. Dieses Angebot sei Teil von Bemühungen um ein Friedensabkommen mit US-Präsident Donald Trump. Dem Bericht zufolge unterbreitete Putin den Vorschlag Anfang des Monats bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in St. Petersburg. Moskau könnte demnach auf Gebietsansprüche in Teilen der besetzten ukrainischen Regionen verzichten, über die Kiew noch Kontrolle hat. Auch hierzu gibt es bislang keine offiziellen Stellungnahmen. (Quelle: Reuters)

00:05 Uhr | Heftige russische Drohnenangriffe auf ukrainische Städte