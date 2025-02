Die Gespräche könnten außerdem den Weg bereiten für ein angedachtes späteres Treffen der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin. Die Gespräche in Riad zwischen den USA und Russland sind umstritten, da weder eine Teilnahme der europäischen Ukraine-Verbündeten noch der Ukraine selbst vorgesehen ist.

In der Stadt Dolynska im Zentrum der Ukraine sind nach Angaben regionaler Behörden bei einem russischen Drohnenangriff eine Mutter und ihre beiden Kinder verletzt worden. Ein Hochhaus sei beschädigt worden, 38 Wohnungen seien geräumt worden, teilte der Gouverneur der Region Kirowohrad, Andrij Raikowytsch, auf Telegram mit. Die Mutter und eines der Kinder seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Raikowytsch veröffentlichte Bilder, die zeigen, wie Flammen aus den Fenstern eines Hochhauses schlagen. Unabhängig überprüfen ließen sich die Berichte nicht.

Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe zur Überwachung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage für den Stern sind 49 Prozent dafür, 44 Prozent dagegen und sieben Prozent unentschieden.

Besonders stark ist die Ablehnung in Ostdeutschland, wo 65 Prozent gegen eine Beteiligung sind. In Westdeutschland hingegen sprechen sich 52 Prozent dafür aus. Große Unterschiede gibt es auch zwischen den Wählergruppen: Während Grünen-Wähler mit 77 Prozent am deutlichsten zustimmen, lehnen AfD- (83 Prozent) und BSW-Wähler (89 Prozent) eine Truppenentsendung fast geschlossen ab.