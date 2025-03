US-Präsident Donald Trump hat vor seinem geplanten Telefonat mit Russlands Präsident Wladimir Putin betont, dass ein Frieden in der Ukraine noch weit entfernt sei. "Viele Elemente eines endgültigen Abkommens sind vereinbart, aber es bleibt noch viel zu tun", schrieb er auf Truth Social. Er freue sich auf das Gespräch mit Putin. Außenminister Marco Rubio erklärte, dass man einem Frieden näher sei "als vor zwei Wochen oder sechs Monaten". Allerdings habe sich bislang keine Seite ausreichend bewegt.

Bei Gesprächen in Saudi-Arabien hatte die US-Regierung Kiew zu einer 30-tägigen Feuerpause überzeugt - unter der Bedingung, dass auch Moskau zustimmt. "Jetzt müssen wir so etwas auch von den Russen bekommen", so Rubio. (Quelle: dpa)