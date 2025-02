Ukraine-News USA und Russland verhandeln in Riad

Eine knappe Mehrheit der Deutschen befürwortet eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe zur Überwachung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage für den Stern sind 49 Prozent dafür, 44 Prozent dagegen und sieben Prozent unentschieden.

Besonders stark ist die Ablehnung in Ostdeutschland, wo 65 Prozent gegen eine Beteiligung sind. In Westdeutschland hingegen sprechen sich 52 Prozent dafür aus. Große Unterschiede gibt es auch zwischen den Wählergruppen: Während Grünen-Wähler mit 77 Prozent am deutlichsten zustimmen, lehnen AfD- (83 Prozent) und BSW-Wähler (89 Prozent) eine Truppenentsendung fast geschlossen ab.