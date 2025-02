Ukraine-News USA drohen Kiew mit Abschaltung von Musks Starlink-Internet

Ein internationales Friedenskontingent in der Ukraine müsste laut der Regierung in Kiew bis zu 150.000 Soldaten umfassen. Präsidentschaftsberater Mychajlo Podoljak verwies in der Welt am Sonntag auf die 1.300 Kilometer lange Frontlinie und über 600.000 russische Soldaten in besetzten Gebieten. Ähnlich äußerte sich ein hoher Nato-General, der von "mindestens 120.000 Soldaten" sprach. Laut EU-Militärkreisen könnten die EU-Länder jedoch nur etwa 25.000 Kräfte stellen - der Großteil müsste aus Drittstaaten kommen. Unklar bleibt, welche Länder bereit wären, Truppen zu entsenden.