Die USA wollen beim bevorstehenden Treffen der G7-Außenminister eine gemäßigte Sprache im Umgang mit Russland durchsetzen. US-Außenminister Marco Rubio sagte, "feindliche Sprache" erschwere es, Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen.

Das Treffen der G7-Außenminister findet am Mittwoch in Kanada statt. Rubio betonte, die USA wollten keine einseitige Position einnehmen, sondern eine Erklärung unterstützen, die Verhandlungen zwischen beiden Seiten ermögliche. Er räumte ein, dass die anderen G7-Staaten dies anders sehen, betonte aber, dass die USA derzeit als einzige in der Lage seien, Gespräche zu ermöglichen.