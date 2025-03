Ukraine-News USA und Russland verhandeln in Saudi-Arabien über Waffenruhe

Neue russische Luftangriffe auf Kiew

USA und Russland wollen über Waffenruhe reden

Nachrichten und Podcasts zum Ukraine-Krieg

07:49 Uhr | Ukraine: 57 von 99 Drohnen abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge 57 von 99 russischen Drohnen abgefangen. 36 Drohnen hätten ihr Ziele nicht erreicht. Zu den übrigen sechs Drohnen äußert sich die Luftwaffe nicht. Eine offizielle Stellungnahme von russischer Seite gab es zunächst nicht. (Quelle: Reuters)

07:45 Uhr | Russland: 18 ukrainische Drohnen abgefangen

Russlands Luftverteidigung hat nach russischen Angaben über Nacht 28 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Zwölf Drohnen seien über der Grenze zur Region Kursk und der südrussischen Region Rostow abgeschossen worden, teilt das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mit. Vier weitere Drohnen seien über der Halbinsel Krim, Krasnodar und über dem Meer abgefangen worden. Eine offizielle Stellungnahme von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht. (Quelle: Reuters)

07:10 Uhr | Feuer in Öllager in Region Krasnodar noch nicht unter Kontrolle

Das Feuer in einem Öllager in der Region Krasnodar ist offenbar noch nicht unter Kontrolle. Örtlichen Behörden zufolge sind Feuerwehrleute auch den fünften Tag in Folge noch im Einsatz. "Einer der Tanks und Ölprodukte in der Anlage brennen" wurde über das Onlineportal mitgeteilt. Ausgelöst wurde der Brand den Behörden zufolge durch einen ukrainischen Drohnenangriff. Eine Stellungnahme der Ukraine dazu gibt es nicht. (Quelle: Reuters)

07:05 Uhr | Russische Luftangriffe auf Kiew

Russland soll erneut den Großraum der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus der Luft angegriffen haben. Es wäre damit die dritte Nacht in Folge. Dabei wurden laut den Behörden vor Ort eine Person verletzt und mehrere Häuser in der Region um die ukrainische Hauptstadt beschädigt. Wie der Gouverneur der Region, Mykola Kalashnyk auf Telegram schrieb, erlitt ein 37-jähriger Mann Schrapnellwunden am Oberkörper und am Kopf. Von russischer Seite gab es keine Bestätigung der Angriffe. (Quelle: Reuters)

07:00 Uhr | USA wollen mit Russland über Waffenruhe sprechen