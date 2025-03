10:38 Uhr | 21 Verletzte in der Region Charkiw

Die Zahl der Verletzten bei einem russischen Drohnenangriff auf die nordostukrainische Region Charkiw ist nach Angaben der Rettungsdienste auf 21 gestiegen. Wohnhäuser und Lagergebäude seien beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Allein in der gleichnamigen Regionalhauptstadt Charkiw seien durch die Angriffe vier Brände ausgebrochen. Mehrere Privathäuser, ein Wohngebäude, Autos und eine Produktionsstätte seien in der zweitgrößten Stadt der Ukraine beschädigt worden, erklärte Regionalgouverneur Oleh Syniehubow.

In der Stadt Solotschiw wurden den Angaben zufolge acht Menschen verletzt, darunter ein Kind. Insgesamt habe Russland die Ukraine in der Nacht mit 86 Drohnen attackiert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 42 Drohnen seien abgeschossen, 26 Drohnen wohl von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. In der zentralukrainischen Stadt Dnipro wurden den Behörden zufolge drei Menschen verletzt und mehr als zehn Wohnhäuser sowie Unternehmen und Kultureinrichtungen beschädigt. (Quelle: Reuters)

08:58 Uhr | Nordkorea stellt neueste Militärtechnologie vor

Nordkorea hat die neueste Militärtechnologie seiner Armee vorgestellt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, handelt es sich dabei unter anderem um Kamikaze-Drohnen, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Das nordkoreanische Militär präsentierte demnach zudem erstmals ein Flugzeug, das als luftgestütztes Frühwarnsystem dient und möglicherweise die Flugabwehr des Landes modernisieren könnte. Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um ein russisches Cargo-Flugzeug handeln, das von Nordkorea umgebaut wurde.

Als Kamikaze-Drohnen bezeichnet man unbemannte, mit Sprengladungen bestückte Fluggeräte. Diese werden auch im Ukraine-Krieg flächendeckend eingesetzt, wo Russland Unterstützung von Nordkorea bekommt. (Quelle: dpa)

07:20 Uhr | Vier US-Soldaten nach Militärübung vermisst

In Litauen werden vier US-Soldaten nach einer Übung vermisst. Wie die US-Botschaft in dem EU-Land mitteilte, befanden sie sich zuletzt in Pabrade im Osten des Landes nahe der Grenze zu Belarus. Wann sie verschwanden, wurde nicht gesagt. Die litauischen Streitkräfte erklärten, ihnen sei mitgeteilt worden, dass seit Dienstag neben vier US-Soldaten auch ein Kettenfahrzeug verschwunden sei. Eine Such- und Rettungsaktion sei in Gang, hieß es in einer Erklärung.