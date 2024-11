Ukraine-News USA genehmigen umstrittene Schützenminen für die Ukraine

Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht heftige Drohnenangriffe geliefert. In Russland meldeten mehrere Regionen Schäden durch ukrainische Drohnen. In der Grenzregion Belgorod wurden Produktionshallen eines Unternehmens getroffen, während in der Nachbarregion Woronesch weitere Einschläge verzeichnet wurden. Auch aus den Regionen Brjansk und Tula sowie aus dem Moskauer Umland gab es Berichte über Angriffe.