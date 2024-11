In einem Wohnviertel der ukrainischen Großstadt Charkiw sind durch einen nächtlichen russischen Luftangriff mindestens 25 Menschen verletzt worden. Das berichtete der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, beim Kurznachrichtendienst Telegram. Der Eingang eines mehrgeschossigen Wohngebäudes sei teilweise zerstört worden. Wegen Einsturzgefahr seien 30 Bewohner in der Nacht in Sicherheit gebracht worden.