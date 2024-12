Nach einem Bericht der "Financial Times" nehmen Fahnenfluchten in der Ukraine drastisch zu. Staatsanwälte haben in diesem Jahr bereits 60.000 Fälle registriert. Junge Männer versuchen zunehmend, das Land zu verlassen oder sich vom Wehrdienst freizukaufen. Auch an der Front wird Fahnenflucht zu einem Problem, da Einheiten selten abgelöst werden. Zudem kommt es laut Bericht sogar in Polen während der Ausbildung ukrainischer Soldaten zu Desertionen.