Zurückhaltend äußerte sich der SPD-Chef zu deutscher Beteiligung an einer Friedenstruppe für die Ukraine: "Das wäre der 47. Schritt vor dem ersten. Im Augenblick gibt es keinerlei Anzeichen, dass Putin zu Friedensverhandlungen bereit ist." CDU-Chef und Kanzlerklandidat Friedrich Merz hatte am Sonntag seine Bereitschaft zur Taurus-Lieferungen an die Ukraine bekräftigt, jedoch nur in Abstimmung mit europäischen Partnern. (Quelle: dpa)