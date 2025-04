US-Vize-Präsident James David Vance hat sich zuversichtlich geäußert, dass der Krieg in der Ukraine enden könnte. In Rom sagte er bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni: "Da es Verhandlungen gibt, möchte ich nicht vorgreifen, aber wir sind optimistisch, dass wir diesen Krieg, diesen sehr brutalen Krieg, hoffentlich zu einem Ende bringen können."

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine eingenommen. Genannt wurde das Dorf Valentyniwka. Zudem seien heute auch Anlagen zu Drohnen-Produktion in der Ukraine angegriffen worden. (Quelle: Reuters)

Nach Angaben der russischen Führung gibt es bei Gesprächen über eine mögliche Friedensregelung jetzt Fortschritte. Als ein Beispiel nannte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute die russische Zustimmung zu einer Aussetzung der Angriffe auf die Energie-Infrastruktur. Offen ließ Peskow allerdings weiter, ob sie verlängert wird. Kurz zuvor hatte der russische UN-Botschafter in New York noch erklärt, aktuell sei ein Waffenstillstand unrealistisch .

Das Rohstoff-Abkommen der Ukraine und der USA soll am 26. April in Washington unterschrieben werden, der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal zu zu abschließenden Verhandlungen in die USA kommen. Das geht aus der Absichtserklärung hervor, die beide Seiten gestern unterschrieben haben. Die ukrainische Regierung in Kiew veröffentlichte den Text heute.