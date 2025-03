15:55 Uhr | US-Sondergesandter spricht von Fortschritten

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sieht nach eigenen Worten Fortschritte in den Gesprächen mit Russland und der Ukraine zu einem Ende des Kriegs. Witkoff sagte dem US-Sender CNN, die Differenzen zwischen den Regierungen in Moskau und Kiew würden geringer. Er gehe da von aus, dass US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin in dieser Woche wieder miteinander telefonieren werden. Witkoff selbst hatte sich am Donnerstag mit Putin in Moskau getroffen. Das Gespräch, so Witkoff, habe etwa drei bis vier Stunden gedauert und sei positiv verlaufen.

14:05 Uhr | Selenskyj beklagt russische Luftschläge

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland angesichts Hunderter Luftschläge gegen Städte des Landes vorgeworfen, kein Interesse an einem Ende des Kriegs zu haben. "Wer den Krieg so schnell wie möglich beenden will, agiert nicht in dieser Weise", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit – nach Moskaus behaupteter Bereitschaft, die Kampfhandlungen zu beenden. Binnen einer Woche habe es Angriffe mit mehr als 1.000 Drohnen und mehr als 1.300 Gleitbomben gegeben, sagte er. Hinzu kämen Schläge mit Raketen und Marschflugkörpern. (Quelle: dpa)

12:52 Uhr | Finnlands Präsident hält Friedensverhandlungen für unwahrscheinlich