Ukrainer, die schon länger in Deutschland leben, können aktuell aber nicht zum Kriegsdienst gezwungen werden, sagt der Leiter der Forschungsstelle Migrationsrecht an der Martin-Luther-Universität Halle, Winfried Kluth: "Die Ukraine selbst hat keine Handhabe, sie zur Rückreise in das Land zu verpflichten, weil sie keine Hoheitsgewalt in Deutschland ausüben können. Insofern besteht zunächst einmal der Rechtsrahmen dafür, dass – solange sie in Deutschland einen legalen Aufenthalt haben – sie auch hierbleiben können und niemand sie zwingen kann, jedenfalls nicht die deutsche Staatsgewalt, zurückzureisen."