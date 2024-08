Ukraine-News IAEA warnt vor Kämpfen nahe AKW Kursk

In der ukrainischen Grenzregion Sumy helfen Freiwillige bei der Evakuierung von Dorfbewohnern und ihren Haustieren. Laut Gouverneur Wolodymyr Artiukh werden 28 Dörfer in einer zehn Kilometer breiten Zone entlang der Grenze zu Russland geräumt. Rund 20.000 Menschen müssen ihre Heimat verlassen, so die ukrainische Polizei.