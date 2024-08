Ukraine-News Ukraine sieht sich im Aufwind und verstärkt Offensive in Kursk

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter vermutet, dass die Ukraine mit ihrem Vormarsch in die russische Region Kursk Russland zwingen will, Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Die grenzüberschreitende Operation könnte Russland dazu zwingen, sein eigenes Territorium zu verteidigen, was eine Schwächung der russischen Streitkräfte innerhalb der Ukraine zur Folge haben könnte, so die Einschätzung aus Washington.