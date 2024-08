Ukraine-News Selenskyj fordert Pufferzone in Russland – Debatte über Ukraine-Hilfen spitzt sich zu

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat nach eigenen Angaben größere Truppenverbände an die Grenze zu Ukraine verlegt. Er begründet dies mit angeblichen Ansammlungen von bis zu 120.000 ukrainischen Soldaten in Grenznähe. Laut einem Interview mit dem russischen Fernsehsender Rossija sei dies eine Reaktion auf Kiews "aggressive Politik".

Die ukrainischen Grenztruppen widersprechen jedoch diesen Behauptungen. Sprecher Andrij Demtschenko erklärte, dass keine Truppenverstärkungen auf belarussischer Seite erkennbar seien und Lukaschenkos Aussagen nicht der Realität entsprächen. Obwohl Belarus nicht aktiv am Krieg gegen die Ukraine teilnimmt, hatte Lukaschenko im Februar 2022 den russischen Truppen erlaubt, von belarussischem Gebiet aus in die Ukraine vorzurücken.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes erlitt das ukrainische Militär bei seinem Vorstoß in Kursk ungewöhnlich hohe Materialverluste, insbesondere an Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und schweren Waffen. Die Verluste seien doppelt so hoch wie üblich und stünden in keinem Verhältnis zu den russischen Verlusten. Dennoch könnte das Halten des eroberten Gebiets den Preis rechtfertigen. Präsident Selenskyj hatte zuvor über russische Angriffe aus Kursk auf Ziele in der Ukraine geklagt.