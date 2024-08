21:28 Uhr | Selenskyj: Weiten Kontrolle im Gebiet Kursk aus - russische Kriegsgefangene genommen

Die ukrainischen Streitkräfte haben bei ihrer Invasion im russischen Gebiet Kursk nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Gebiete unter ihre Kontrolle genommen. Es gehe um Flächen an der Grenze zur Ukraine, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Details nannte der ukrainische Staatschef nicht. Er sagte aber auch, dass erneut der Bestand an russischen Kriegsgefangenen aufgefüllt worden sei für einen weiteren möglichen Austausch. Zuletzt hatte es vorige Woche einen Gefangenenaustausch gegeben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

20:14 Uhr | Selenskyj: Situation nahe strategisch wichtiger Stadt Pokrowsk "extrem schwierig"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation rund um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk in der Ostukraine als "extrem schwierig" bezeichnet. "Pokrowsk und andere Gebiete in der Region Donezk sind extrem schwierig: Die wichtigsten russischen Aktivitäten und die größten Kräfte sind dort konzentriert", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner Abendansprache unter Berufung auf einen Bericht von Armeechef Oleksandr Syrskyj.