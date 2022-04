Am Dienstagmittag veröffentlichte Asow zwei Videos, in denen über weitere Einzelheiten des Angriffs berichtet wird. Geschildert werden die Symptome von mehreren betroffenen Menschen, darunter angeblich eine Zivilistin und ein Militärangehöriger. Beide liegen während der Aufnahmen in einem Bett, bei letzterem sind gerötete Stellen um die Augen herum zu sehen. Laut Asow lasse sich der genaue Ort, an der angeblich die giftige Substanz eingesetzt wurde, nicht untersuchen, da diese unter russischem Beschuss stehe.