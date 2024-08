Ukraine-News Ukraine meldet Versenkung von russischem U-Boot

Im Süden Russlands sind durch nächtliche ukrainische Drohnenangriffe mehrere Treibstofflager in Brand gesetzt worden. Der russische Telegramkanal Mash verbreitete Videos, die solche Feuer im Gebiet Rostow zeigen sollen. Dabei sei ein Munitionsdepot getroffen worden, in dem unter anderem Lenkbomben lagerten, teilte das Militär mit. Der Gouverneur des Gebiets, Wassili Golubjew, bestätigte Angriffe auf die Kreise Kamensk und Morosowsk, in denen mehrere Objekte beschädigt worden seien. Zudem seien mehrere Öl- und Treibstofflager in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk attackiert worden. Dabei seien zwei Öltanks in Brand geraten. Ein Brand in einem Öldepot in der Region Belgorod sei rasch gelöscht worden, sagten die Behörden. Niemand sei verletzt worden.