17:55 Uhr | Französische und britische Generalstabschefs sprechen in Kiew über "Friedenstruppen"

Die Generalstabschefs Frankreichs und Großbritanniens haben bei einem Besuch in Kiew die weitere Unterstützung für die Ukraine erörtert. Wie der französische Generalstabschef Thierry Burkhard auf der Plattform X mitteilte, wurden dabei sowohl die weitere militärische Hilfe als auch eine Langzeitstrategie für den Umbau der ukrainischen Streitkräfte besprochen.

Beim Treffen Burkhards und des britischen Generalstabschefs Tony Radakin mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Armeechef Olexander Syrskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow wurde auch die Entsendung von "Friedenstruppen" für den Fall eines Waffenstillstands besprochen. Selenskyj bestätigte, es sei auch um Truppenpräsenz am Boden, in der Luft und auf See gegangen. Sowohl London als auch Paris sind dazu bereit, suchen jedoch noch weitere Partner für eine internationale Koalition. (Quelle: dpa)

17:09 Uhr | SBU meldet Angriff auf russische Sprengstofffabrik

Die Ukraine hat Geheimdienstkreisen zufolge in der Nacht eine Anlage zur Herstellung von Sprengstoff in der russischen Oblast Samara mit Drohnen angegriffen. Dabei habe zu mehreren Explosionen und Bränden geführt, sagte ein Insider aus dem ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU. Der SBU greife weiterhin russische Unternehmen an, die Teil der militärischen Industrie seien und Waffen für den Krieg gegen die Ukraine produzierten, sagte der Insider. "Solche Anlagen sind absolut legitime militärische Ziele." (Quelle Reuters)

17:05 Uhr | Selenskyj kritisiert "schwache Reaktion" der US-Botschaft auf russischen Angriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Reaktion der Kiewer US-Botschaft auf den jüngsten russischen Raketenangriff in Krywyj Rih als "schwach" verurteilt. "So ein starkes Land, so starke Menschen - und so eine schwache Reaktion", schrieb Selenskyj in Onlinemedien. Er kritisierte US-Botschafterin Bridget Brink insbesondere dafür, dass sie Russland nicht explizit als Verursacher des Angriffs mit 18 Toten genannt habe. "Sie haben sogar Angst davor, das Wort 'russisch' zu benutzen, wenn sie über die Rakete sprechen, die die Kinder getötet hat", schimpfte Selensky. (Quelle: AFP)

12:45 Uhr | Moskau: Ukraine greift 14 Energieanlagen an

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian 24th Mechanized brigade | Oleg Petrasiuk Russland hat der Ukraine vorgeworfen, 14 Angriffe auf Energieanlagen binnen eines Tages verübt zu haben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtet, kam es durch die Angriffe am Freitag zu Schäden in den Regionen Brjansk, Belgorod, Smolensk, Lipezk und Woronesch. Eine von den USA vermittelte Übereinkunft sieht einen vorübergehenden Stopp von Angriffen auf Energieanlagen im Ukraine-Krieg vor. Demnach hatte die Armee in der Nacht 49 ukrainische Drohnen abgewehrt. Beide Seiten haben sich wiederholt gegenseitig vorgeworfen, die Vereinbarung zu brechen. (Quelle: Reuters)

11:00 Uhr | Ukraine greift offenbar Glasfaser-Fabrik in Mordwinien an

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der westrussischen Republik Mordwinien ist nach Angaben der dortigen Behörden eine Industrieanlage getroffen worden. Es habe keine Opfer gegeben, Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärt Republikoberhaupt Artjom Sdunow auf Telegram. Sdunow macht keine Angaben zur Art der Anlage. Auf dem Telegram-Kanal Basa, der den russischen Sicherheitsbehörden nahesteht, heißt es, das Ziel sei eine Glasfaser-Fabrik in Saransk gewesen. Die Stadt liegt rund 820 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Eine offizielle Stellungnahme von ukrainischer Seite gibt es bislang nicht. (Quelle: Reuters)

09:45 Uhr | Ukraine wehrt 51 russische Drohnen ab

Die Ukraine hat in der Nacht einen russischen Drohnenangriff teilweise abwehren können. Wie das Militär mitteilte, konnten nach Angaben aus Kiew 51 von 92 Drohnen des Typs Shahed im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen werden. Einschläge der Drohnen habe es in den Regionen, Sumy, Dnipropetrowsk, Kyjiw und Schytomyr gegeben. 31 Drohnen hätten nicht mehr geortet werden können. Damit bezeichnet die Armee jene Geschosse, die mithilfe elektronischer Kriegsführung umgelenkt oder gestört werden. (Quelle: Reuters, Ukrinform)

Update 07:18 Uhr | Zahl der Toten nach Angriff auf Krywyj Rih steigt

Nach dem russischen Raketenangriff auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist die Zahl der Toten gestiegen. Nach ukrainischen Angaben sind in Krywyj Rih 18 Menschen getötet worden. Darunter seien neun Kinder, erklärte der örtliche Gouverneur am Freitag. 61 Menschen seien bei dem Angriff auf Krywyj Rih verletzt worden, darunter zwölf Kinder.