Ukraine-News Ramelow fordert Nichtangriffspakt mit Russland

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock befürwortet die geplante Stationierung weitreichender amerikanischer Waffensysteme in Deutschland. "Was uns jetzt schützt ist, dass wir in unsere eigene Sicherheit und Stärke investieren – in der EU, in der NATO und in Deutschland", schreibt die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag". "Und dazu zählt die Entscheidung zur Stationierung weitreichender amerikanischer Waffensysteme. Weil wir gegenüber Russland eine glaubwürdige Abschreckung brauchen, es ja nicht zu wagen. Eine Abschreckung, die auch die Polen, die Balten und Finnen schützt – unsere Partner, die direkt an Russland grenzen und in den letzten Monaten erlebt haben, wie es mit hybriden Maßnahmen an der Grenze zündelt."