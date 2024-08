Ukraine-News Selenskyj berichtet über Fortschritte in Kursk

Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur dauern die Reparaturarbeiten an. Der Versorger Ukrenergo kündigte für Donnerstag erneut Stromabschaltungen an, die stundenweise bis zur Hälfte der Verbraucher in jeder Region betreffen könnten. Selenskyj betonte die Notwendigkeit der Unterstützung durch westliche Partner zur Verbesserung der Luftverteidigung, um die Infrastruktur besser zu schützen.