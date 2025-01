Christian Erll: Der erste Schritt ist verstärkter Kontaktaufbau zu den geflohenen Ukrainern. Der Vize-Regierungschef Oleksij Tschernyschow ist dafür sogar mit einem neuen Ministerium ausgestattet worden, dem Einheitsministerium. Am Freitag war er in Berlin und hat in der Botschaft Menschen aus ukrainischen Vereinen in Deutschland getroffen, um seine Pläne vorzustellen.