Ukraine-News Selenskyj wirbt erneut für westliche Langstreckenwaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte bei einem Gipfel der Krim-Plattform erneut, dass die Ukraine nicht bereit sei, die Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde, aufzugeben. Er appellierte an die Unterstützung internationaler Partner, insbesondere der Türkei und Aserbaidschans, um Druck auf Russland auszuüben. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte in einer Videobotschaft die Rückgabe der Krim an die Ukraine.