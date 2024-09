Ukraine-News Russland meldet Erfolge bei Gegenoffensive in Region Kursk

Nach der Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran durch westliche Länder hat Teheran eigene "Maßnahmen" angedroht. Das iranische Außenministerium sprach von Wirtschaftsterrorismus gegen das iranische Volk, auf den man angemessen reagieren werde. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA hatten am Dienstag neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt, unter anderem gegen die staatliche Fluggesellschaft Iran Air. Als Grund wurde die Lieferung ballistischer Raketen an Russland genannt.

Der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal warnt vor einem besonders harten Winter aufgrund der Schäden an der Energieinfrastruktur durch russische Angriffe. Bereits in den letzten beiden Kriegswintern hatte die Ukraine mit Stromausfällen zu kämpfen, doch dieses Jahr ist laut Schmyhal die Lage noch kritischer. Die Ukraine erhält Unterstützung aus dem Ausland, um beschädigte Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen und das Energiesystem widerstandsfähiger zu gestalten.

Die Außenminister der USA und Großbritanniens, Antony Blinken und David Lammy, werden heute in Kiew erwartet. Ihr Besuch könnte die Diskussion um den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele tief in Russland beschleunigen. Blinken erklärte, man wolle prüfen, wie die Ukraine in der aktuellen Lage am besten unterstützt werden könne. Die Ergebnisse der Gespräche sollen am Freitag bei einem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premier Keir Starmer präsentiert werden. Im Mittelpunkt steht der mögliche Einsatz von ATACMS-Artillerieraketen und Storm-Shadow-Raketen.