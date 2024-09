Ukraine-News Ukrainische Bevölkerung schrumpft

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach russischen Angaben einen Brand in der Region Twer nordwestlich von Moskau ausgelöst. Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne hätten in der Stadt Toropets ein Feuer verursacht und die teilweise Evakuierung von Anwohnern notwendig gemacht, teilte der Gouverneur der Region mit.

Die Bevölkerungszahlen der Ukraine sind stark rückläufig. Zuletzt seien es noch knapp 35 Millionen gewesen, berichtete Ella Libanowa vom Institut für Demographie in Kiew. Von diesen lebten etwa vier Millionen in den russisch besetzten Gebieten. Zu den 35 Millionen kämen noch knapp 4,2 Millionen Menschen hinzu, die vor dem Krieg in die Länder der EU geflüchtet waren. Nach den Berechnungen ihres Instituts dürfte die die Bevölkerung der Ukraine bis zum Jahr 2050 auf knapp 25 Millionen Einwohner schrumpfen. Im Jahr 1991, dem Jahr der Unabhängigkeit von der ehemaligen Sowjetunion, zählte die Ukraine noch 52 Millionen.