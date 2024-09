Die russische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht über mehreren Regionen 29 ukrainische Drohnen abgeschossen. Die meisten Drohnen wurden demnach über der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk abgefangen. Die ukrainischen Streitkräfte erzielten derweil bei ihrem Vorstoß in die westrussische Region Kursk offenbar neue Gebietsgewinne, verloren aber auch Gebiete bei russischen Gegenangriffen. Wie der regierungsnahe ukrainische Militärblog "Deep State" berichtete, eroberten die ukrainischen Einheiten drei weitere Siedlungen. Russische Gegenangriffe wiederum drängten demnach die ukrainischen Truppen in der Umgebung der Ortschaft Snagost zurück.

US-Präsident Joe Biden will nach den Worten eines wichtigen Beraters seine verbleibende Amtszeit dafür nutzen, der Ukraine eine möglichst gute Position im Konflikt mit Russland zu verschaffen. Biden wolle die Ukraine in den kommenden vier Monaten "in die bestmögliche Lage bringen, um sich durchzusetzen", sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, bei der Strategiekonferenz Yalta European Strategy (YES) in Kiew.



Letzten Endes müsse der Krieg zwischen Russland und der Ukraine durch Verhandlungen beendet werden, "und es ist wichtig, dass sie bei diesen Verhandlungen stark sind", sagte Sullivan. Es liege dabei an der ukrainischen Regierung zu entscheiden, wann der Zeitpunkt für Gespräche zwischen Kiew und Moskau gekommen sei.