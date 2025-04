Ukraine-News Ein Toter bei russischem Drohnenangriff

Zu dem russischen Drohnenangriff im Gebiet Dnipropetrowsk, bei dem ein Mann getötet und ein 14 Jahre altes Mädchen verletzt worden sind, hat der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, auf Telegram mitgeteilt, dass zwei Wohnhäuser beschädigt worden seien. Auch in anderen Ortschaften des Gebiets habe es Schäden gegeben. 13 Drohnen seien abgeschossen worden.

Estland hat einen vor zwei Wochen festgesetzten Öltanker wieder freigegeben, der zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören soll. Die Verkehrs- und Transportbehörde in Tallinn teilte mit, bei einer erneuten Inspektion des Schiffs "Kiwala" sei festgestellt worden, dass kritische Mängel behoben worden seien. Daher sei dem mit EU-Sanktionen belegten Tanker die Erlaubnis erteilt worden, die estnischen Hoheitsgewässer zu verlassen. Wie aus Daten von Schiffs-Tracking-Diensten hervorgeht, befindet sich die "Kiwala" inzwischen wieder auf dem Weg in Richtung Russland.

Die estnischen Behörden hatten den Tanker am 11. April vor der Küste des baltischen EU- und Nato-Landes gestoppt und ihm die Weiterfahrt bis zur Klärung verschiedener rechtlicher und sicherheitsrelevanter Fragen untersagt. Bei einer Inspektion wurden insgesamt 40 Probleme festgestellt. Davon waren nach estnischen Angaben 29 erheblich und Grund für die Festsetzung, die nicht mit der Beschädigung kritischer Infrastruktur in der Ostsee in Verbindung stand. (Quelle: dpa)