Andere Öl-Förderstaaten wie Venezuela oder die Arabischen Emirate haben ihre Öl-Fördermenge bislang nicht wesentlich gesteigert. Die Frage ist also, wo soll der Ersatz für die russischen Öl-Lieferungen herkommen – und zu welchem Preis?

Erfolg oder Misserfolg, am Ende entscheidet der Markt – mit anderen Worten das OPEC-Kartell. Sollte jetzt der Ölpreis weiter steigen, könnte Russland die Mindereinnahmen des EU-Importstopps durch höhere Preise beim Verkauf an Staaten wie Indien und China ausgleichen. Die EU würde sich so über Bande selbst sanktionieren und somit härter getroffen werden als der eigentliche Adressat: Russland.