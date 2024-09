In der Nacht hat es in der Ukraine erneut Luftangriffe gegeben. In Kiew berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko von Schäden durch Drohnensplitter. Ein städtisches Gebäude sei getroffen worden. Einzelheiten blieben zunächst offen. Auch in Charkiw, Poltawa und Odessa kam es zu Explosionen.