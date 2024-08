Ukraine-News Stromabschaltungen in der Ukraine ausgeweitet

15:15 Uhr | Baerbock: Putin bereitet massiven "Kältekrieg" vor

Außenministerin Annalena Baerbock wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, einen neuen "Kältekrieg" gegen die Ukraine vorzubereiten. Sie sagte bei Beratungen mit Amtskollegen in Brüssel, in den vergangenen Wochen und Monaten seien bereits ganz gezielt die Infrastruktur zur Wärme- und Wasserversorgung angegriffen worden. Ziel sei, dass im Winter die Menschen im Zweifel erfrieren. Putin ziele auf einen noch massiveren Kältekrieg ab als in den Jahren zuvor. Nach Angaben von Baerbock bereitet die EU deshalb einen neuen Schutzschirm für die Ukraine vor. Sie verwies darauf, dass Deutschland bis Jahresende vier weitere Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T sowie zusätzliche Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard liefern wolle.

12:44 Uhr | Strafverfahren gegen Ex-Vizeverteidigungsminister Popow

Russland hat ein Strafverfahren gegen den früheren stellvertretenden Verteidigungsminister Pawel Popow eröffnet. Er stehe unter Betrugsverdacht, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Der Vorwurf stehe in Zusammenhang mit dem Bau eines Themenparks mit Fokus auf das Militär in der Region um Moskau.

12:23 Uhr | Zwei Dörfer in der Ostukraine eingenommen

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei Dörfer in der Ostukraine eingenommen. Es handelt sich demnach um Stelmachiwka in der Region Luhansk und Mykolajiwka in der Region Donezk, melden russische Nachrichtenagenturen. Der Generalstab der Ukraine teilte mit, dass ukrainische Streitkräfte Angriffe im Gebiet von Stelmachiwka abwehren.

11:08 Uhr | Ukrainischer Botschafter fordert mehr Mut