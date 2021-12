Während einer von Schleppern organisierten Fahrt sind in Ungarn sieben Migranten ums Leben gekommen. Sie starben, als ihr Fahrzeug auf der Flucht vor der Polizei gegen ein Haus prallte und sich überschlug, wie die ungarische Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am späten Montagabend in Morahalom nahe der ungarisch-serbischen Grenze. Vier Menschen seien außerdem verletzt worden, darunter der serbische Fahrer.