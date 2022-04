Krieg in der Ukraine Immer mehr NATO-Staaten liefern Waffen an die Ukraine

Hauptinhalt

Am Dienstag lädt die USA die Verteidigungsministerinnen und -minister befreundeter Staaten auf ihre Militärbasis in Ramstein ein, um die Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine zu besprechen. Mehr und mehr NATO-Partner sind dafür bereit. Deutschland hingegen hat bisher nicht geplant, Waffen an die Ukraine zu liefern.