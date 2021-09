Digitale Pressekonferenz in Stockholm. Bildrechte: imago images/TT

"Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?", sagte Björn bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend in London. Fans sollen das Quartett, das bis 1982 mit Hits wie "Waterloo", "Dancing Queen" oder "Mamma Mia" weltweite Erfolge feierte, außerdem bald wieder in London auf der Bühne sehen können.