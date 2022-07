Über Griechenland Frachtflugzeug mit Tonnen von Munition an Bord abgestürzt

Ein ukrainischen Frachtflugzeug ist am Samstagabend in Griechenland abgestürzt. Es gab danach mehrere Explosionen. Acht Besatzungsmitglieder starben. An Bord sollen 11,5 Tonnen Munition gewesen sein. Die Bergungsarbeiten gestalten sich deshalb schwierig. Zunächst ist eine Sondereinheit zur Abwehr von Kampfstoffen im Einsatz.