Im Südwesten Chinas ist ein Flugzeug mit mehr als 130 Menschen an Bord verunglückt. Die Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern sei in einem ländlichen Gebiet nahe der Stadt Wuzhou abgestürzt, berichtete das chinesische Staatsfernsehen am Montag. An der Absturzstelle sei ein Feuer ausgebrochen, die Opferzahl sei noch unklar. Nach dem Absturz entwickelte sich auch ein Waldbrand.