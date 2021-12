Der Supreme Court hat das umstrittene und strenge Abtreibungsgesetz in Texas für zulässig erklärt. Damit bleibt das Gesetz vorerst in Kraft. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung des Gerichts in Washington hervor. Acht der neun Richter des konservativ geprägten Gerichts sprachen sich jedoch dafür aus, dass entsprechende Beschwerden von Abtreibungskliniken vor einem Bundesgericht verhandelt werden sollten.