Lokalmedien berichteten unter Berufung auf Ermittlerkreise, der Schusswechsel habe vor Mitternacht in einem Tanzstudio in Dadeville begonnen, wo eine Teenagerin ihren 16. Geburtstag gefeiert habe. In Medienberichten war von zahlreichen Verletzten die Rede, die in Krankenhäuser der Region eingeliefert worden seien. Die Gouverneurin von Alabama, die Republikanerin Kay Ivey, drückte den Menschen in Dadeville im Kurzbotschaftendienst Twitter ihr Beileid aus.

Es war nicht der einzige tödliche Schusswaffenangriff in den USA am Wochenende: Am Samstagabend wurden laut Medienberichten in einem Park in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky zwei Menschen durch Schüsse getötet und mindestens vier weitere verletzt. Knapp eine Woche zuvor waren in dem selben Ort fünf Menschen in einer Bank erschossen worden.