Mit Amazon Studios hat der Internet-Riese schon eine Filmproduktionsgesellschaft. Auf seiner Streaming-Plattform Amazon Prime Video veröffentlicht er zudem bereits Serien und Filme. Es ist die zweitgrößte Übernahme in der Amazon-Geschichte nach dem Kauf der US-Lebensmittelmarkt-Kette Whole Foods im Jahr 2017 für 13,7 Milliarden Dollar.

MGM ist eines der großen Studios der Goldenen Ära in Hollywood. Das 1924 gegründete Unternehmen gehört mehrheitlich der Investmentfirma Anchorage Capital Group. Wie viele andere Studios hat auch MGM unter den Kinoschließungen der Corona-Pandemie gelitten. So wurde der Filmstart des neuesten James-Bond-Films "No Time to Die" wiederholt verschoben, zuletzt auf den 8. Oktober.