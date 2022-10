In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind zwei mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge in der Nähe des Bildungsministeriums explodiert. Dabei kamen nach Angaben von Präsident Hassan Sheikh Mohamud mindestens 100 Menschen ums Leben, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Rund 300 Menschen seien verletzt worden. Dem Präsidenten zufolge steigt die Zahl der Toten und Verwundeten weiter an.