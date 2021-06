Nach dem Selbstmordanschlag in Mali mit zwölf teils schwer verletzten Bundeswehrsoldaten ist eine Rückholaktion angelaufen. Ein Airbus A400 M der Luftwaffe ist mit den ersten der verletzten deutschen Blauhelmsoldaten an Bord auf dem Weg nach Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist die Maschine am Samstag in Gao gestartet und wird am Nachmittag am Flughafen Köln erwartet.